​Alpha Pharma, scontro diretto per il secondo posto con Ruvo

n palio c’è il secondo posto solitario nella graduatoria del gruppo D2 di Serie B Old Wild West. L’Alpha Pharma Bisceglie è pronta per il match interno di domenica 7 febbraio col Talos Ruvo (palla a due ore 18, diretta streaming in esclusiva sulla piattaforma Lnp pass), nel quale andrà alla ricerca dell’ottavo successo.

La buona prestazione difensiva sfoderata dai nerazzurri nel confronto con Monopoli costituisce senza dubbio l’ennesimo passo compiuto dal gruppo verso la maturità necessaria per continuare a competere in un torneo nel quale il coefficiente di difficoltà della singola partita salirà inevitabilmente col trascorrere della settimana. Fondamentale, quindi, sarà reggere l’urto sotto il profilo mentale e il gruppo guidato da coach Gigi Marinelli, malgrado l’età media bassa, ha già mostrato la tempra giusta per restare al passo delle migliori.

Non sarà facile piegare gli avversari di turno, che hanno cambiato guida tecnica a seguito dell’incontro d’andata e modificato l’assetto del roster, trovando una certa continuità nei risultati. L’Alpha Pharma si è preparata per la contesa con la massima attenzione in settimana, allenandosi duramente. Procede bene anche l’inserimento dell’ultimo arrivato Vincenzo Taddeo, subito a suo agio all’interno del nuovo team.

La sfida tra Alpha Pharma Bisceglie e Ruvo sarà arbitrata da Michele Biondi di Trento e Filippo Castello di Schio (Vicenza).