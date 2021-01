Una novità nel roster dell’Alpha Pharma alla vigilia del match interno con Monopoli

Una freccia in più nell’arco, un’addizione di sostanza fra gli esterni. L’Alpha Pharma Bisceglie potrà già disporne in occasione della sfida interna di domenica 31 gennaio (palla a due ore 18, diretta streaming in esclusiva sulla piattaforma Lnp pass) all’Action Now! Monopoli. Un altro under, il classe 2000 Vincenzo Taddeo - ha compiuto 21 anni lo scorso 15 gennaio -, si aggiunge al roster nerazzurro a disposizione di coach Gigi Marinelli e del suo staff tecnico.

Giovane di talento, con doti di leadership e capacità di gestione della squadra, il play-guardia originario di San Giovanni Rotondo è un ottimo tiratore dalla lunga distanza e sa far valere il suo fisico (191 cm per 89 kg) anche quando bisogna attaccare il ferro.

I primi passi li ha compiuti a Cerignola e Corato (con la Nuova Matteotti), quindi si è formato lontano da casa, vincendo uno scudetto Under 16 Eccellenza con la Pegaso Ragusa e il titolo di mvp alle finali nazionali (19 punti, 6.3 rimbalzi e 1.7 assists di media); le successive esperienze in casacca Reyer Venezia (esordio nella massima serie nella formazione che si aggiudicherà il titolo) e Hsc Roma (con una finale per lo scudetto Under 18 Eccellenza) hanno preceduto l’annata in Serie A, da giovanissimo, a Brindisi nel 2018-2019 (con doppio utilizzo in C nella Dinamo Brindisi). Nuova tappa del percorso di Taddeo Treviglio, in A2: 7.5 minuti di media nella stagione 2019-2020, 8.7 in quella in corso, con un high di 10 punti (in 28 minuti) nel successo su Piacenza. Il club biscegliese ha colto senza esitazione l’opportunità di assicurarsi un giocatore che saprà fornire senz’altro il suo contributo alla causa nerazzurra, inserendosi rapidamente nel gruppo.

L’Alpha Pharma dovrà lasciarsi alle spalle l’incidente di percorso della brutta prestazione di Nardò con una partita di intensità, attenzione e grande umiltà al cospetto di avversari la cui situazione di classifica è tanto precaria quanto bugiarda. La squadra si è allenata cercando la massima concentrazione per preparare una sfida nella quale avrà la possibilità di tornare a esprimersi sui suoi abituali livelli.

La sfida tra Alpha Pharma Bisceglie e Action Now! Monopoli sarà diretta da Diego Secchieri di Venezia e Andrea Mammoli di Verona.