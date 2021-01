Il girone di ritorno dell’Alpha Pharma parte con la trasferta di Nardò

La vittoria esterna di mercoledì a Monopoli ha consentito all’Alpha Pharma Bisceglie di virare la boa di metà prima fase con un soddisfacente record di 6-1, giusto riconoscimento al lavoro e ai progressi compiuti dal giovane collettivo di coach Gigi Marinelli nel corso di queste settimane. I nerazzurri sono già proiettati alle sette sfide del girone di ritorno nel raggruppamento D2 del torneo di Serie B Old Wild West: la prima, in ordine di tempo, sarà quella sul parquet di Nardò (domenica 24 gennaio, palla a due ore 18, diretta in esclusiva sulla piattaforma Lnp pass).

Una gara alla quale la formazione biscegliese si è approcciata con notevole determinazione. La squadra è tornata ad allenarsi giovedì pomeriggio sulle tavole del PalaDolmen con l’obiettivo di preparare nei minimi dettagli il delicato confronto in terra salentina: toccherà sfoderare un’altra prestazione di spessore per avere la meglio sugli avversari, ora guidati dal tecnico Michele Battistini che ha recentemente rilevato il testimone da Gianluca Quarta.

L’Alpha Pharma punta al quarto successo consecutivo in campionato lontano da casa: non sarà semplice imporsi a Nardò ma Georgi Sirakov (ex di turno) e compagni si sentono all’altezza del compito e proveranno a dare ulteriore seguito all’ottimo percorso di un’annata entusiasmante. Clima tranquillo, come di consueto, e massima fiducia dell’ambiente nerazzurro verso la squadra.

L’incontro sarà diretto da Giuseppe Scarfò di Palmi (Reggio Calabria) e Marco Guarino di Campobasso.