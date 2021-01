L’Alpha Pharma in campo a Monopoli per riprendere il percorso

Un’opportunità. La gara in calendario mercoledì 20 gennaio sul parquet dell’Action Now! Monopoli (palla a due ore 19, diretta streaming sulla piattaforma Lnp pass) rappresenterà l’immediata occasione di riscatto per l’Alpha Pharma Bisceglie, a poche ore di distanza dal big match perso di misura fra le mura amiche del PalaDolmen con Taranto. Una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca pur avendo certificato, al tempo stesso, il valore della compagine nerazzurra. Andrea Chiriatti e compagni cercheranno il sesto successo in sette incontri sul rettangolo della palestra “Melvin Jones”. Non sarà facile avere ragione di avversari che, al dispetto dell’ultimo posto in classifica nel girone D2, hanno mostrato progressi rilevanti.

Sarà un banco di prova particolare per i Lions: «La nostra è una squadra giovane, bisognerà fare tesoro di quello che ciascuna partita ci lascia, a prescindere dal risultato» ha spiegato coach Gigi Marinelli. «Mi attendo una reazione di maturità da parte del gruppo. Sono fiducioso perché lavoriamo sodo durante la settimana e ci siamo concentrati su questo impegno nonostante il pochissimo tempo a disposizione» ha rimarcato il tecnico nerazzurro.

L’Alpha Pharma è tornata ad allenarsi lunedì pomeriggio e ha quindi chiuso il breve ciclo pregara martedì mattina: «È nostro compito gestire i carichi di lavoro con oculatezza in questo mese di gennaio nel quale giocheremo complessivamente sei partite» ha sottolineato l’allenatore.

Di contro, la formazione monopolitana (nelle cui fila figura l’ex di turno Mauro Torresi) non ha ancora vinto la prima partita in un torneo di Serie B Old Wild West cui è stata ammessa in extremis a seguito della rinuncia dell’Olimpia Matera. Punti di forza dell’Action Now!, fra gli altri, bomber Vanni Laquintana (top scorer del raggruppamento con una media di 22.3 punti realizzati) e il 20enne playmaker di origini serbe Arsenije Stepanovic.

L’incontro tra Action Now! Monopoli e Alpha Pharma Bisceglie, valevole quale recupero del secondo turno di campionato, sarà diretto da Adriano Fiore di Casal Velino (Salerno) e Marcello Manco di San Giorgio a Cremano (Napoli).