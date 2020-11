Bisceglie Rugby, sospesa l’attività della Seniores femminile

Il Bisceglie Rugby sospende le attività in presenza della squadra Seniores femminile, iscritta al campionato nazionale di Serie A. La decisione è maturata al termine di una videoconferenza tenutasi nelle scorse ore, a cui hanno preso parte tutte le componenti della realtà gialloblu.

“E’ una scelta ben ponderata, effettuata a malincuore – spiega il presidente Antonio Pedone - . A seguito del DPCM del 3 novembre che non consente alcuna attività per gli sport di contatto, se non di carattere individuale, e dopo un’attenta riflessione sulla necessità di preservare la salute di tutte le ragazze e delle loro famiglie, abbiamo deciso di interrompere per il momento gli allenamenti presso la struttura del “Di Liddo”. Lo staff tecnico è già impegnato nella definizione delle attività che potranno essere svolte a casa, così da dare continuità al lavoro iniziato. E’ stata una decisione tanto sofferta quanto inevitabile. Torneremo presto e le nostre Queen Bees si faranno trovare pronte per il palcoscenico della Serie A che le attende con ansia”.