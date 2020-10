Powerchair football, la Asd Oltre Sport pronta a presentare le nuove 'fuoriserie' degli atleti

Domenica 4 ottobre presso il Paladolmen di Bisceglie per un paio di ore a partire dalle 10.30, la Asd Oltre Sport Powerchair Football presenterà le nuove carrozzine professionali da gioco ottenute grazie al bando regionale della Regione Puglia - Assessorato allo Sport per Tutti, mediante una seduta di allenamento in vista dell' amichevole contro la Spider Boys (Arzano) Asd Liberi di Sognare Campania a Cava de Tirreni il prossimo 24 Ottobre. Le nuove 'fuoriserie' consentiranno agli atleti di powerchair football di poter gareggiare in tornei nazionali e internazionali e di realizzare una performance di altissimi livelli e in totale sicurezza. All' evento saranno presenti le autorità della Giunta Comunale di Bisceglie, della Regione Puglia e del Presidente del Cip Puglia.

La Asd Oltre Sport, che ha sede operativa a Trani, ha raccolto numerosi successi in appena due anni di attività. Basti pensare alla conquista del titolo di campione nazionale aggiudicato nel I triangolare nazionale italiano che si è tenuto il 15 ottobre ’19 a Torre del Greco, la partecipazione della squadra alla mostra antologica “Un secolo d’azzurro” nelle tappe di Taranto e Bari e la presenza istituzionale all’apertura della fase di eliminazione del campionato europeo under 21 presso lo stadio “Dall’Ara” di Bologna.