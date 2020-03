Filomena Casaluca e Michele Uva sono i vincitori del VII Cross di Trani

Una gran bella giornata di sole ha caratterizzato la VII edizione del “Cross di Trani”, che annualmente la Trani Marathon organizza presso i terreni di Villa Schinosa, in memoria del compianto Mauro de Feudis, storico podista tranese, e dedicata al patron di Villa Schinosa, don Ferdinando Capece Minutolo.

Lo splendido scenario bucolico dei terreni di Villa Schinosa, caratterizzati da ulivi, mandorli, vigneti ed agrumeti, ha fatto da cornice ad un percorso tecnico, con diversi cambi di direzione, con partenza della manifestazione dal magnifico viale di querce che conduce alla Tenuta.

La gara femminile è stata vinta dalla bitontina Filomena Casaluce (Nuova Atletica Bitonto), mentre la gara maschile è stata vinta dal biscegliese Michele Uva (Free Runners Molfetta).

Di seguito i vincitori delle singole categorie:

SM Giuseppe Bonavita (Podistica Santo Stefano Cerignola);

SF Sara Matarrese (Podistica Canusium 2004);

SM35 Denis Greco (Atletica Tommaso Assi Trani);

SF35 Silvana Iania (Free Runners Molfetta);

SM40 Nicola Mastrodonato (Pedone-Riccardi Bisceglie);

SF40 Marilena Brudaglio (Atletica Tommaso Assi Trani);

SM45 Francesco Uva (Pedone-Riccardi Bisceglie);

SF45 Maria Pia Lastella (Atletica Amatori Corato);

SM50 Giuseppe Dileo (ASD Daunia Running);

SF50 Nicoletta Ferrante (Atletica Tommaso Assi Trani)

SM55 Antonio Bocale (Daunia Running);

SF55 Angela Veneziano (Marherita di Savoia Runners);

SM60 Mauro Grande (Pedone-Riccardi Bisceglie);

SF60 Rosa Pisicchio (Atletica Amatori Corato)

SM65 Luciano Balzani (SP Seven)

SF65 Angela Di Sibio (Atletica Pro Canosa);

SM70 Antonio Peragine (Pedone-Riccardi Bisceglie);

SM75 Luigi Mansi (Podistica Santo Stefano);

SM80 Andrea De Toma (Dynamyk Fitness)

La classifica di società è stata vinta dalla Atletica Tommaso Assi di Trani, che ha terminato la gara con 43 atleti, seguita dalla Barletta Sportiva con 28 atleti e la Margherita di Savoia Runners con 19 atleti al traguardo.

Ottima la riuscita di una gara organizzata con passione e sacrificio dai soci della Trani Marathon, aiutati dagli amici della “Trani Soccorso” e dai tanti sponsor che credono ogni anno nella manifestazione e contribuiscono alla buona riuscita della stessa. Gli organizzatori ringraziano "Chi crede nello sport e crede che manifestazioni come quella del “Cross di Trani” possano far crescere la comunità in cui viviamo e possano rendere il mondo migliore".