​Bisceglie Femminile di rugby, seconda vittoria di fila

Seconda vittoria di fila per la squadra di rugby femminile di Bisceglie, andata in scena a Giovinazzo per l’ottava giornata di Coppa Italia Seven. Presenti anche il Salento Rugby, le Bears di Capurso, il Granata di Gioia del Colle e il Bitonto Rugby, organizzatore di tappa.

La prima partita vede le Bees scontrarsi con il Granata. Le granatine partono subito in vantaggio con una meta al primo minuto, per il Bisceglie segna Rigante, ma è di nuovo il Granata ad andare in meta, chiudendo il primo tempo sul 12-7. Il Bisceglie non demorde e gioca un ottimo secondo tempo di partita, difendendo bene e segnando prima con Sahbani e poi con Giangregorio che chiude la partita sul 12-19 in favore delle biscegliesi.

La seconda partita con il Bitonto si gioca punto su punto, le bitontine difendono bene concedendo davvero poche opportunità all’attacco biscegliese. Unica meta, quella di Di Bitetto che sigla la vittoria per 7-0.

Nella partita successiva con le Bears di Capurso, Sahbani, vera e propria protagonista di giornata, segna due volte, unica meta del Capurso a pochi minuti dal fischio finale. Il Bisceglie vince 14-5.

Nell’ultima partita di giornata, decisiva per decretare la squadra vincitrice di tappa, il Bisceglie affronta il Salento, squadra ostica, vincitrice di due su tre partite giocate. Le Bees sfoderano la migliore prestazione di giornata, ciniche sui punti d’ incontro, difendono bene e mettono a segno cinque mete (Sabhani 2, Rigante, Di Liddo, Giangregorio) . Il risultato finale è di 0-29.

La classifica di tappa vede il Bisceglie in testa, seguita da Granata, Bears, Salento e Bitonto. Prossima tappa di campionato, il 01 Marzo a Gioia del Colle.

Formazione: Giangregorio (C), Muggeo, Di Bitetto, Di Liddo, D’Addato F., D’Addato L., Rigante, Sahbani, Ardito, Germinario.

Articolo a cura dell'ufficio stampa del Bisceglie Femminile di rugby.