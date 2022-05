Campionato Nazionale Uisp, il programma gare delle ginnaste Iris

Tutto pronto in casa Ginnastica Ritmica Iris per prender parte al Campionato Nazionale Uisp che andrà in scena dal 26 maggio sino al 5 giugno tra Umbria e Toscana.

La città di Sansepolcro (Arezzo) e San Giustino (Perugia) saranno il punto di riferimento per le gare nelle varie categorie. Si parte domani, quindi, con la 2^ Categoria Junior dove per l’Iris gareggeranno Antonella De Feudis (Bisceglie), Giada Bavaro (Giovinazzo), Aurora Lamanna (Bitonto) e Alessandra Piscitelli (Giovinazzo) accompagnate dal tecnico Dalila Losito.

Il secondo appuntamento sarà invece mercoledì 1° giugno con la 3^ Categoria Allieve. Il sodalizio del presidente Di Liddo schiererà Sara Belgiovine (Bisceglie) ed Emma Di Liddo (Bisceglie), guidate dal tecnico Alessandra Sangilli.

Gare che per la Ginnastica Ritmica Iris si chiuderanno venerdì 3 giugno con la 2^ Categoria Allieve che vedrà in gara Valeria Serini (Giovinazzo) e Greta Labbate (Bari) sotto lo sguardo del tecnico Lucia Andriani.