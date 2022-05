​L’Asd Oltre Sport chiude con due sconfitte la sua esperienza alle Final Four di Jesolo​

E’ andata in modo diverso rispetto alle attese della vigilia, ma lo sport – straordinaria metafora di vita – insegna in questi casi a rialzarsi e a ricominciare con maggior forza e determinazione per inseguire l’obiettivo. Termina con due sconfitte in altrettanti incontri l’avventura dell’Asd Oltre Sport alle finali nazionali 2022 del campionato di powerchair football, ospitate all’interno del Villaggio Marzotto di Jesolo.

Accompagnata in terra veneta da credenziali significative, la formazione rossoblu con sede operativa a Trani è stata battuta venerdì pomeriggio in semifinale dalle Aquile Palermo per 3-0. Con il medesimo punteggio, Oltre Sport ha dovuto nuovamente arrendersi al cospetto del Venezia PCF nella gara valida per l’assegnazione del terzo e quarto posto disputatasi stamattina. Malgrado la delusione e l’amarezza per il risultato, l’appassionato e rumoroso tifo dei sostenitori rossoblu non è mai venuto durante gli incontri, al pari degli scroscianti applausi riservati a tutti gli otto atleti (il capitano Donato Grande, Ilaria Mesaroli, Anita Pallara, Vincenzo Apruzzese, Pasquale Troccoli, Donatella Suriano, Donato Ventura e Alessandro Ferri) al termine degli stessi.

Per la cronaca, il titolo italiano è andato alla Thunder Roma, vittoriosa in finale per 3-0 sulle Aquile Palermo.

Intanto, domani e lunedì cinque giocatori appartenenti alla realtà presieduta da Sante Varnavà (Grande, Mesaroli, Pallara, Apruzzese e Troccoli), unitamente ai due allenatori Impera e Topputo, prenderanno parte sempre in quel di Jesolo al primo raduno selettivo della Nazionale Italiana in vista dei Campionati Italiani Europei di Ginevra in programma ad agosto.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Asd Oltre Sport