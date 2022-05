Scocca l’ora delle finali nazionali di Jesolo, l’Asd Oltre Sport non nasconde le proprie ambizioni

Adrenalina a mille, accompagnata dall’alto tasso di concentrazione e dalle aspettative tipiche delle vigilie dei grandi eventi s’intrecciano in casa Oltre Sport a pochi giorni dalle finali per l’assegnazione del titolo italiano di powerchair football. L’evento clou della stagione per la realtà pugliese con sede a Trani si svolgerà nel prossimo weekend nel Villaggio Marzotto di Jesolo, dove le quattro vincitrici dei rispettivi gironi preliminari (Asd Oltre Sport, Thunder Roma, Black Lions Venezia e Aquile Palermo) si misureranno in partite di semifinali e finali.

Formata da 8 giocatori e da 7 componenti tra staff dirigenziale e tecnico, la “spedizione” rossoblu raggiungerà domani pomeriggio la rinomata località costiera del Veneto, quindi alle 21.00 si terrà la riunione tecnica con relativo sorteggio per l’accoppiamento delle semifinali, previste venerdì pomeriggio (primo match alle ore 15.00, secondo alle 16.30). Sabato mattina sono in programma le finali: si comincerà alle 9.30 con la gara valida per il terzo posto, mentre alle 11.00 scenderanno in campo le due compagini che si contenderanno lo scudetto tricolore.

“Andiamo a Jesolo con un gran bel gruppo – esordisce il presidente Sante Varnavà - . La squadra è unita, compatta e consapevole della bontà del lavoro svolto finora. Al contempo sarà fondamentale rispettare ogni avversaria, con la certezza di poter affrontare chiunque al meglio delle nostre possibilità. Ora più che mai si rincorrono emozioni, pensieri, ricordi, sorrisi e sacrifici di un cammino iniziato quattro anni fa. L’attesa è palpabile ed è bello evidenziare come proprio in questi giorni tutti i nostri sponsor, tifosi e amici ci abbiano riservato parole di conforto e di stimolo in vista delle finali nazionali. Si tratta di un fattore molto importante e che gratifica la famiglia di Oltre Sport più di qualsiasi altra cosa”.

Tutte le gare delle finali nazionali di Jesolo verranno trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali social della FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport).

Com’è già noto, infine, al termine della manifestazione i due allenatori Impera e Topputo, nonché i giocatori Grande, Mesaroli, Pallara, Apruzzese e Troccoli, resteranno a Jesolo fino al 16 maggio per il primo raduno ufficiale della Nazionale Azzurra in vista dei Campionati Europei di Ginevra in calendario ad agosto.

Ecco, nel dettaglio, l’organigramma societario ed il roster dell’Asd Oltre Sport presente a Jesolo per la Final Four.

Organigramma societario e tecnico: Sante Varnavà (presidente), Carlo Impera (head coach), Benedetto Topputo (coach), Domenico Di Gennaro (coach), Dino Di Toma (assistente meccanico), Antonio Giuliano (movie maker), Felice Porro (volontario).

Roster (nome, numero di maglia e ruolo): Donato Grande (n. 10, attaccante e capitano), Ilaria Mesaroli (n. 16, portiere), Anita Pallara (n. 8, centrocampista), Vincenzo Apruzzese (n. 5, difensore), Pasquale Troccoli (n. 9, attaccante), Donatella Suriano (n. 2, centrocampista), Donato Ventura (n. 29, difensore), Alessandro Ferri (n. 6, centrocampista).