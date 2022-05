​Lotta libera, il biscegliese Mirko De Nichilo bronzo al campionato italiano under 20​

Non era tra i favoriti il lottatore della “A.S.D Palomba Francesco Wellness Club” che si è presentato, sabato 7 maggio, ad Ostia (Roma) al campionato italiano under 20. Infatti la sua giovane età era un fattore particolarmente svantaggiante per la conquista del podio. Invece Mirko De Nichilo, accompagnato dai tecnici Claudio De Mita. Tommaso Cilardi e Nicolangelo Samarelli, ha capovolto i pronostici conquistando un’importante medaglia di bronzo nei 86 kg.

L’atleta biscegliese, non ancora diciasettenne, dopo il secondo posto al campionato italiano under 17, ha meritato il podio vincendo la finalina per superiorità tecnica mostrando carattere e determinazione. Dopo questa prestazione per De Nichilo si sono aperte le porte della nazionale italiana per la partecipazione ai tornei internazionali estivi.

Soddisfazione per il tecnico dott. Giuliano Palomba: “Mirko De Nichilo è riuscito nella non facile impresa di salire nuovamente sul podio, dopo gli under 17, in un campionato italiano di altissimo livello. La preparazione tecnico-tattica proseguirà per portarlo al meglio alle prossime competizioni europee e mondiali.”