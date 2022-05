Lo Sporting Tennis Bisceglie allo spareggio per la finale Play-off

Il team del presidente Bartolo Sasso è già qualificato al prossimo turno dei play-off promozione: in settimana, infatti, è arrivata la rinuncia del CT Manfredonia, prossimo avversario del club biscegliese. Lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0, dunque, non scenderà in campo per il doppio match contro il circolo sipontino e tornerà a farlo, dopo due settimane di riposo, nella sfida contro una squadra lucana che determinerà l’accesso al tabellone nazionale e alla finalissima che decreterà la promozione in serie B.