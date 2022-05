Lo Sporting Bisceglie ci mette il cuore ma non basta. Il Ct Corsano vince 4-2

Lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 va vicino all’impresa, ma si deve arrendere nella semifinale dei play-off ai padroni di casa del CT Corsano.

Valentin Florez si arrende 7-5; 6-1 al numero 489 del ranking ATP Stodder, mentre Mirgone lotta e cede 6-4: 6-4 con Bastia. Giorgio Caggianelli porta il primo punto per la compagine biscegliese, superando con un doppio 7-5 Di Giovanni, ma la sconfitta di Sasso porta il punteggio sul 3-1 per i padroni di casa.

Molto equilibrati anche i doppi, con la coppia argentina del club biscegliese che cede 10-4 al terzo e con Sasso e Caggianelli che vincono il proprio incontro, per il 4-2 finale.

La sconfitta in terra salentina non pregiudica l’obiettivo promozione in casa Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0: capitan Sasso e compagni, infatti, torneranno in campo nelle prossime settimane per disputare il tabellone di spareggio che consentirà l’accesso alla fase nazionale dei play-off.