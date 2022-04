Bisceglie Rugby, tra gioie e delusioni si conclude la prima storica esperienza in serie A

Non è riuscita la missione rimonta alla formazione guidata da coach Sean Hedley. L’incontro è andato in scena al centro sportivo “Green Village” di Modugno a causa dell’indisponibilità dello stadio “G. Ventura” di Bisceglie. La compagine pugliese ha pagato un approccio lento e contratto che ha lasciato spazio alle manovre offensive della squadra ospite, abile a chiudere il primo tempo con il risultato di 5-0. La seconda frazione vede un maggior equilibrio in campo ma, dopo circa venti minuti, sono sempre le campane a trovare la meta del momentaneo 10-0. Il pesante passivo sveglia le api capitanate da Annamaria Giangregorio e, dopo un vero e proprio assedio durato più di 10’, arriva la meta di Lucia Pasquale che, con la trasformazione ad opera del capitano, porta la sfida sul 10-7.

Nei minuti finali il Bisceglie lotta alla ricerca dei 7 punti che avrebbero potuto ribaltare il verdetto finale, ma il Torre Del Greco è bravo a tenere le avversarie lontane dalla linea di meta fino al fischio finale che sancisce la fine della stagione per la formazione gialloblù. Qualche rammarico dunque per le ragazze pugliesi che, alla loro prima annata in serie A, chiudono con l’amaro in bocca una stagione già ricca di soddisfazioni. La delusione negli occhi delle rugbiste di casa è un ennesimo segnale positivo dei grandi progressi compiuti da tutta la famiglia Bisceglie Rugby, che adesso guarda al futuro con la giusta determinazione per continuare a scrivere la storia del panorama rugbistico pugliese.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa del Bisceglie Rugby