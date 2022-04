L’Asd Oltre Sport partecipa al progetto Erasmus+ Adaptive Sport Programs

Nella settimana che culminerà con l’ultimo incontro del girone preliminare del campionato nazionale di powerchair football, in calendario domenica 24 aprile a Matera, l’Asd Oltre Sport aderisce con entusiasmo al progetto Erasmus+ Sport Adaptive Sport Programs (ASP). L’iniziativa, che vede l’Asd Margherita Sport e Vita quale full partner italiano, si propone l’obiettivo di incentivare le pari opportunità nello sport, soprattutto nell’ambito della disabilità fisica, mentale e della cecità. I partner coinvolti lavorano per raccogliere le migliori pratiche a livello europeo e per sviluppare nuovi programmi di sport adattati attraverso meeting e study visit ad hoc nei paesi coinvolti. Inoltre, il progetto prevede la pubblicazione di un playbook che contenga una serie di proposte di esercizi utili ai fini dello stesso.

Mercoledì 20 aprile, alle ore 17.00 nella palestra dell’IISS “Aldo Moro” di Trani, l’Asd Oltre Sport – in sinergia con Margherita Sport e Vita – ospiterà tre esponenti (tecnici/dirigenti sportivi) del progetto provenienti da Slovenia, Portogallo e Romania che assisteranno all’allenamento della squadra guidata da Carlo Impera. Nell’occasione staff tecnico, atleti e dirigenti dell’Oltre Sport potranno raccontare le loro personali esperienze confrontandosi con i partner europei al fine di un proficuo scambio.