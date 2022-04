​Oltre Sport, il terzo successo di fila e qualificazione alle Final Four con un turno d’anticipo ​

Missione compiuta. Con un turno d’anticipo rispetto all’epilogo del girone 1, l’Asd Oltre Sport stacca il pass per la prestigiosa Final Four del campionato nazionale di powerchair football, in calendario dal 13 al 15 maggio a Jesolo. Nel derby appulo-lucano della Domenica delle Palme sul rettangolo del PalaPoli di Molfetta, infatti, la compagine allenata da Carlo Impera colleziona la terza affermazione in altrettante gare imponendosi 11-0 sull’Aias Pegaso Matera. Come da previsione, la gara è risultata propizia per far ruotare alcuni atleti di Oltre Sport meno impiegati nei due precedenti appuntamenti, bravi a fornire un contributo significativo per il rotondo successo finale di fronte ad una squadra meno esperta, ma anch’essa determinata a crescere.

Schierato nell’occasione in qualità di portiere, il capitano Donato Grande ha avuto modo comunque di realizzare una pregevole tripletta, emulato dall’altro bomber Pasquale Troccoli, con il tabellino dei marcatori completato dalla doppietta di Donatella Suriano nonché dai centri personali di Donato Ventura, Ilaria Mesaroli e dell’esordiente Davide Carmosino.

“Abbiamo centrato il primo obiettivo intermedio del nostro cammino stagione e di questo ne siamo estremamente felici – commenta il presidente dell’Oltre Sport, Sante Varnavà - . Mi piace rimarcare il debutto in gare ufficiali del 14enne Carmosino e di Alessandro Sergio. Anche loro, come tutti i nostri giocatori, affrontano con coraggio e impegno una sfida nella sfida puntando ad andare oltre i propri limiti. Adesso ci concentriamo sull’ultimo incontro del girone che si giocherà il 24 aprile a Matera, a seguire avremo tre settimane per preparare al meglio le sfide di Jesolo in cui sarà assegnato lo scudetto tricolore”.

TABELLINO, GARA 3^ GIORNATA CAMPIONATO NAZIONALE POWERCHAIR FOOTBALL (GIRONE A)

ASD OLTRE SPORT – AIAS PEGASO MATERA 11-0

ASD OLTRE SPORT: Grande, Pallara, Suriano, Carmosino; Troccoli, Mesaroli, Ventura, Sergio. All. Carlo Impera.

ARBITRO: Simone Scalici di Palermo

RETI: Grande (3), Troccoli (3), Suriano (2), Ventura (1), Carmosino (1), Mesaroli (1).

Ariticolo a cura dell'ufficio stampa Asd Oltre Sport