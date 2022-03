E’ partita a gonfie vele la stagione agonistica del CrossCountry (XCO) degli atleti della Scuola di Ciclismo “G. Cavallaro” che nelle ultime domeniche hanno avuto modo di confrontarsi su diversi campi gara.

Infatti domenica 13 Marzo la squadra ha preso parte alla prima gara stagionale a Maglie (LE), la 14° XC Trofeo MaglieBike, valida anche come 1° prova del Challenge regionale “We Are in Puglia”.

Sono state tutte molto positive le gare dei ragazzi e delle ragazze della nostra squadra, raggiungendo ottimi risultati e conquistando anche alcuni podi. Nella categoria Esordienti 2° anno Mirco Sasso riesce in volata a conquistare il 1° posto nella categoria, seguito poi dal compagno Marco De Cillis che chiude in 7° posizione.

Nella categoria Allievi la squadra è riuscita a raggiungere il podio grazie al 3° posto di Domenico Grotta tra gli Allievi 2°, seguito da Andrea Marino al 7° sempre nella categoria di 2° anno e da Luigi De Vincenzo al 17° posto tra gli Allievi 1° anno.

Podio sfiorato invece nella categoria Donne Allieve 2°anno nella quale Emilia Musci, con determinazione raggiunge il 4° posto di categoria.

Gara altrettanto soddisfacente per i due Juniores 1° anno Giuseppe Cassano e Mirko Agrosì, che concludono rispettivamente le gare in 8° e 13°.

Sabato 26 Marzo invece la squadra ha affrontato una trasferta ad Anagni (FR) per partecipare ad una gara nazionale: la 1° prova del GranPrix del Centro Italia.

Dopo aver affrontato il sabato le prove del percorso, apprezzato dagli atleti per il suo alto grado di difficoltà sia altimetrica che tecnica, la domenica si sono svolte le gare. I primi a prendere il via sono stati gli Juniores, nei quali Mirko Agrosì riesce a classificarsi in 32° posizione. Successivamente hanno preso il via le categorie degli Esordienti 2° anno nei quali i due atleti biscegliesi conquistano delle ottime posizioni; infatti, Mirco Sasso si classifica in 10° posizione seguito da Marco De Cillis in 40°.

Le ultime categorie a prendere il via sono state quelle degli Allievi 2° anno, dove si è riusciti a registrare altrettanti buoni risultati. Domenico Grotta, infatti, conclude la sua gara in 14° posizione, seguito poi da Andrea Cardella in 22° e Andrea Marino in 29°.

La stagione è appena cominciata e l’obiettivo di tutti gli atleti sarà quello di crescere sempre più in ottica dei prossimi eventi.