Bisceglie Rugby, una sconfitta che non spegne l’entusiasmo

Le Bees non riescono a replicare il successo ottenuto all’andata contro il Torre Del Greco e sono costrette ad arrendersi, seppur di misura, nell’ultima giornata di campionato.

Parte bene la formazione campana, abile nel segnare la meta durante la fase iniziale del primo tempo. Le ragazze capitanate da Annamaria Giangregorio provano fin da subito a rialzare la testa ma non riescono a trovare lo spazio giusto per affondare il colpo. Sarà questo il copione che si ripeterà per tutto l’arco della gara ed il match si concluderà così sul punteggio di 5-0 in favore della formazione ospite. A seguito di questa sconfitta, le Bees si classificano terze nel girone 4 di Serie A, alla loro prima esperienza nel massimo campionato. Un risultato sicuramente soddisfacente, dal quale ripartire in vista di nuove sfide. La stagione del Bisceglie Rugby infatti, non è ancora finita, nelle prossime settimane conosceremo i nuovi impegni delle ragazze guidate da Coach Hedley, al quale vanno i meriti, insieme a tutto lo staff tecnico e dirigenziale, per gli ottimi progressi messi in mostra dalla giovane compagine pugliese.