Bisceglie Rugby alla ricerca di un ultimo sorriso

Il Bisceglie Rugby è pronto a chiudere la prima storica esperienza nel campionato di serie A. Dopo un cammino più che positivo per la formazione pugliese (4 vittorie e 3 sconfitte in questa stagione), l’obiettivo è sicuramente quello di concludere l’avventura nel migliore dei modi, con le gialloblù chiamate a replicare la vittoria nel match dell’andata contro il Torre Del Greco. Le ragazze capitanate da Annamaria Giangregorio, a prescindere dal risultato, non riusciranno a partecipare alle fasi finali del campionato perché questo privilegio spetta solo alla migliore seconda dei quattro gironi e le bees sono ormai matematicamente escluse da questa lotta.

Un risultato che sicuramente non macchia il lavoro svolto dallo staff coordinato da Sean Hedley e dalla società presieduta da Antonio Pedone. La squadra è determinata a proseguire nel migliore dei modi questo percorso di crescita, uno stimolo ulteriore per onorare fino alla fine il campionato, provando a conquistare un’ultima vittoria. Sarà un match equilibrato in cui potrebbe rivelarsi fondamentale il sostegno del pubblico, invitato a toccare con mano quella che ormai è una realtà ben consolidata e che ha tanta voglia di divertirsi e di far divertire. La partita si disputerà domenica 27 marzo presso lo stadio “Ventura” con fischio d’inizio in programma per le ore 15.