Lo Sporting Tennis Bisceglie 2.0 vince anche ad Andria

Dopo il successo all’esordio contro Angiulli, per lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 arriva anche il primo acuto esterno della stagione, con la vittoria per 5-1 sul CT Andria.

Parte bene Mirgone, che si impone su Bianchi con il punteggio di 6-2; 6-1. Sasso lotta e strappa il primo parziale a Petruzzelli al tie-break, per poi chiudere il secondo sul 6-1. Avanti 2-0 dopo i primi due singolari, lo strappo decisivo alla partita lo portano Valentin Florez (6-2; 6-1 a Del Giudice) e Giorgio Caggianelli che ha la meglio su Chieppa (6-2; 6-1).

I doppi si concludono con due ritiri, uno per squadra, per il 5-1 finale con cui il club di strada Del Carro consolida la propria posizione in cima alla classifica.

Nel prossimo turno capitan Sasso e compagni osserveranno un turno di riposo, per tornare in campo, davanti ai propri tifosi, domenica 3 aprile contro il CT Latiano.