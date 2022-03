Tennis di serie C, lo ​Sporting Tennis Club di Bisceglie​ travolge il SG Angiulli​

Inizia col piede giusto l’avventura dello Sporting Tennis Club di Bisceglie 2.0 presieduto da Bartolo Sasso nel girone 2 della prima fase regionale del campionato a squadre di serie C. Davanti ad una splendide cornice di pubblico che ha gremito gli spalti di strada Del Carro, infatti, il team biscegliese ha regolato SG Angiulli con il punteggio di 6-0.

I primi singolari se li aggiudicano Giorgio Caggianelli (6-0; 6-1) e Federico Mirgone (6-0; 6-0), con l’argentino che bagna il suo esordio assoluto in Italia con una prestazione convincente. A seguire successi anche per Kikko Sasso (6-0; 6-0) e Valentin Florez (6-0; 6-0), che può così festeggiare il suo ritorno ufficiali da giocatore del club. A seguire debutto nel doppio per il giovanissimo classe ‘06 Angelo Cassanelli che, in coppia con Mirgone, vince 6-0; 6-1, mentre il duo composto da Florez e Caggianelli regola gli avversari con un doppio 6-0.

Nel prossimo turno, in programma domenica 20 marzo, capitan Sasso e compagni renderanno visita al CT Andria.