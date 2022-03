​Oltre Sport, seconda vittoria contro la Salento Wolves e pass ipotecato per le Final Four scudetto

Il bis è servito. Sul parquet del PalaPoli di Molfetta l’Asd Oltre Sport colleziona la seconda affermazione nel campionato nazionale di powerchair football imponendosi con un rotondo 11-0 sulla Salento Wolves, già sconfitta all’esordio il 20 febbraio scorso a Lecce. Tale risultato permette alla squadra guidata da mister Carlo Impera di ipotecare il primato nel girone 1 (di cui fa parte anche l’Aias Pegaso Matera), in attesa del doppio confronto con la compagine lucana.

Davanti ad un’apprezzabile e rumorosa cornice di spettatori, tra cui il presidente nazionale FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport) Andrea Piccillo e il presidente del Comitato Paralimpico Pugliese Giuseppe Pinto, l’Oltre Sport ha legittimato le sue ambizioni con una prova determinata e di buon spessore tecnico-tattico fin dall’avvio al cospetto del team salentino, reduce a sua volta dal primo urrà in stagione nella gara vinta domenica scorsa sul Matera per 8-0. E’ toccato al tranese Vincenzo Apruzzese aprire le marcature su tiro piazzato dopo appena 2’ con il primo dei suoi cinque gol di giornata. Oltre Sport ha archiviato la prima frazione sul 5-0 e non ha abbassato i ritmi nella ripresa andando a segno in altre sei occasioni. Nel tabellino dei marcatori la cinquina del “mattatore” Apruzzese è stata accompagnata dalle doppiette personali di Anita Pallara e Pasquale Troccoli nonché dalle reti di Vito Fuzio e Ilaria Mesaroli, quest’ultima al primo gol in gare ufficiali. Un valido contributo alla brillante prova corale è stato inoltre fornito da capitan Donato Grande, Donatella Suriano e Claudio Albanese.

“Come nelle previsioni è stata un’autentica festa dello sport che ha regalato gioia e sorrisi a tutti – ha commentato a fine partita il presidente dell’Asd Oltre Sport, Sante Varnavà - . I nostri ragazzi ci tenevano a ben figurare davanti ai nostri sostenitori e simpatizzanti, credo abbiano raggiunto in pieno l’obiettivo. Ognuno di loro è portatore di una sfida nella sfida, siamo sulla strada giusta per inseguire il sogno tricolore ed ora siamo davvero ad un passo dall’accesso alla Final Four scudetto di metà maggio a Jesolo”.

Il cammino di Oltre Sport nel girone 1 proseguirà con la gara casalinga di domenica 10 aprile con l’Aias Pegaso Matera (nelle prossime ore sarà ufficializzata la sede, Bari o Molfetta), mentre il 24 aprile è in calendario la trasferta in terra lucana.

TABELLINO, GARA 1^ GIORNATA CAMPIONATO NAZIONALE POWERCHAIR FOOTBALL (GIRONE A)

ASD OLTRE SPORT – SALENTO WOLVES LECCE 11-0

ASD OLTRE SPORT: Grande, Mesaroli, Pallara, Apruzzese; Troccoli, Fuzio, Suriano, Albanese. All. Carlo Impera.

SALENTO WOLVES: Presta, Rizzo, Musca, Quarta, Pellegrino, Terragno, Berti. All. Michele My.

ARBITRO: Scalici di Palermo

RETI: Apruzzese (5), Pallara (2), Troccoli (2), Mesaroli, Fuzio.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Asd Oltre Sport