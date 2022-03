Bisceglie Rugby, vittoria esterna a Frascati

Non era un incontro da sottovalutare per il Bisceglie Rugby nonostante affrontasse il Frascati Union, ultimo in classifica. Le gialloblù infatti sono state costrette ad inseguire fin da subito, con le laziali abili a trovare la meta del vantaggio (non trasformata), che poteva mettere in discesa la loro gara. Così non è stato, le rugbiste pugliesi sono state brave a restare in partita e, senza perdersi d’animo, hanno ribaltato il punteggio grazie ad una meta tecnica (7 punti) assegnata per fallo su Marika Paradiso diretta a meta e poi ci ha pensato Rita Gabrieli ad arrotondare il risultato con la seconda meta ospite. Il match si è concluso quindi con il risultato di 12-7 in favore delle pugliesi. Una vittoria fondamentale per proseguire la lotta al secondo posto. Domenica 27 marzo infatti ci sarà l’ultimo atto della regular season e le ragazze capitanate da Annamaria Giangregorio affronteranno in casa il Torre Del Greco, in quello che sarà un vero e proprio spareggio per la seconda piazza, la quale garantirebbe l’accesso alla seconda fase del campionato.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa del Bisceglie Rugby