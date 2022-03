Bisceglie Rugby di scena a Frascati per l’ultima trasferta del campionato

Continua il cammino delle rugbiste pugliesi nel loro primo storico campionato di Serie A. Domenica 13 marzo, alle ore 14:30, le gialloblù affronteranno il Frascati nel match di ritorno, sarà l’ultima trasferta del girone per le biscegliesi, che poi il 27/03 termineranno gli impegni con il match casalingo contro il Torre Del Greco. Il primo obiettivo per coach Sean Hedley è sicuramente quello di rialzare la testa dopo la pesante sconfitta contro la Capitolina, capolista del raggruppamento che domenica scorsa ha regolato la formazione pugliese con un netto 53-0.

Una vittoria in terra laziale sarebbe fondamentale non solo per il morale della compagine capitanata da Annamaria Giangregorio, ma anche per continuare ad inseguire la seconda piazza del raggruppamento, per la quale sarà poi decisivo l’ultimo match contro la formazione campana. Prima però, il Bisceglie Rugby deve assicurarsi la vittoria nella sfida di Frascati e, nonostante le avversarie siano ultime in classifica, sarà tutt’altro che facile vista la voglia di rivalsa delle laziali, alla ricerca della prima vittoria in campionato. L’incontro si disputerà presso il campo “Andrea Grossi” di Frascati.