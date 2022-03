Bisceglie Rugby, domenica al Ventura arriva la capolista

È iniziato da pochi giorni il mese più impegnativo per la compagine guidata da coach Hedley. A partire da domenica infatti, le bees dovranno disputare tre incontri in poco più di venti giorni per provare a strappare l’accesso alla seconda fase del campionato. Si parte appunto domenica 6 marzo con la formazione biscegliese che ospiterà il Rugby Capitolina, regina indiscussa del campionato. Nonostante l’alto coefficiente di difficoltà, le ragazze capitanate da Annamaria Giangregorio cercheranno di migliorare la performance dell’andata, che le ha viste uscire dal campo sconfitte con il risultato di 51-0. Un importante banco di prova in vista delle ultime due sfide decisive in programma per le prossime settimane contro Frascati e Torre Del Greco, match alla portata della formazione pugliese. Fischio d’inizio dell’incontro tra Bisceglie e Capitolina in programma per le 14:30 al “Gustavo Ventura” a Bisceglie. L’ingresso sarà garantito in maniera gratuita. Un’occasione da non perdere per vivere le emozioni che questo sport può trasmettere, sia in campo che sugli spalti.