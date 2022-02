Il 2022 del Bisceglie Rugby si apre con una vittoria

Le mete di Claudia Sahbani e di Lucia Pasquale assicurano la vittoria alle ragazze guidate da coach Sean Hedley al termine di un match ben interpretato dalle padrone di casa, abili a portarsi in vantaggio sin dalle battute iniziali, ma altrettanto brave a mantenere alta la concentrazione e la determinazione per tutti gli 80’. Un atteggiamento che ha reso la partita costantemente indirizzata sui binari gialloblù ma mai definitivamente chiusa a causa delle diverse azioni da meta non finalizzate e non sfruttate a dovere. Resta comunque tanta la soddisfazione per la prova messa in campo dalle ragazze, che hanno dovuto far fronte a diverse assenze importanti, alle quali si è aggiunta, 10’ minuti dopo il fischio d’inizio dell’incontro, quella del capitano Annamaria Giangregorio, non al meglio già alla vigilia della sfida. Le Bees torneranno in campo domenica 6 marzo al “Ventura” contro il Rugby Capitolina, capolista del girone 4 di Serie A.

La formazione: Passaquindici, Chiarappa, Perfetti, Di Bisceglie, D’Addato, Vasienti, Capozzi, Paradiso, Giangregorio, Lunare, Sahbani, Errico, Ramos Borges, Barduro, Pasquale.

A disposizione: Russo, Cannillo, Chiffi, Germinario, Gabrieli, Di Bitetto, Di Liddo, Palladino.