Bisceglie Rugby finalmente in campo, domenica arriva il Frascati

Scocca l’ora del ritorno in campo per le ragazze guidate da coach Hedley che domenica, a partire dalle ore 13:00, affronteranno il Frascati Union al “Della Vittoria” di Bari. Match delicatissimo per la formazione gialloblù, penultima nel girone 4 di serie A, che affronterà il fanalino di coda del raggruppamento. Nonostante il vantaggio di otto lunghezze in classifica, le ragazze capitanate da Annamaria Giangregorio, non dovranno sottovalutare la compagine laziale che tanto ha lavorato per farsi trovare pronta al ritorno in campo. Dopo circa due mesi infatti, torna la serie A di rugby femminile e la formazione pugliese, pur giocando in casa questo turno, dovrà fare a meno del “Ventura” indisponibile, spostandosi così sullo storico terreno di gioco del “Della Vittoria”. L’invito dunque è quello di non perdersi lo spettacolo della serie A di rugby, con un match che si prospetta intenso e ricco di emozioni.