Sasso: "Lo Sporting Club è la scuola Tennis Basic numero uno in Puglia. Grande motivo d'orgoglio”​

Lo Sporting Tennis Club Bisceglie continua a collezionare importanti riconoscimenti a livello nazionale e locale: il circolo biscegliese, infatti, è la scuola tennis basic numero uno in tutta la Puglia. Più in generale, lo Sporting Tennis Club Bisceglie è la scuola tennis numero 133 in Italia e tra le prime dieci in Puglia

“Siamo davvero felici di questo risultato – dice Kikko Sasso – perché siamo una realtà nata solo da pochi anni. Questo è solo il punto di partenza, anche se ci rende davvero orgogliosi. Adesso, con il lavoro di tutto lo staff sono convinto potremo continuare a migliorarci e raggiungere traguardi eccellenti.”