​1° Trofeo Città di Firenze​, neanche pioggia e fango fermano Francesco Dell'Olio

​Open day di vaccinazioni per bambini nella Asl Bt tra Natale e Capodanno

Da quasi un anno dall'avvio della campagna di vaccinazione nella provincia Bat il 90 per cento della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino (309. 713 cittadini), l'83 per cento ha ricevuto anche la seconda dose (284. 436 cittadini) e il 28 per cento ha completato