Una domenica di gare per gli atleti della Scuola di Ciclismo “G. Cavallaro” letteralmente spettacolare. «Domenica 19 abbiamo partecipato - si legge nella nota diffusa dalla stessa associazione sportiva - alla 6° tappa del Giro d’Italia Ciclocross, tenutasi a Gallipoli in uno scenario spettacolare, a ridosso delle dune costiere della zona di “Baia Verde” è stato disegnato un percorso che ha messo in risalto oltre che le b ellezze del territorio, le capacità tecniche e fisiche dei tanti atleti al via.

Nella prima gara di giornata dedicata alla categoria degli Juniores, hanno preso il via Giuseppe Cassano e Mirko Agrosì, che nonostante un intoppo dovuto ad una caduta in partenza, sono riusciti dalle ultime posizioni in un bel recupero concludendo la gara rispettivamente in 14° e 17° posizione.

Successivamente è stato il turno delle gare riservate alle categorie degli Esordienti, nella quale Mirco Sasso e Marco De Cillis riescono in una bella prova che li porta a concludere rispettivamente in 17° e 18° posizione.

L’ultima gara invece è stata quella delle categorie degli Allievi, dove in campo maschile abbiamo ottenuto con Domenico Grotta e Andrea Marino rispettivamente il 13° e 14° posto in classifica, mentre nelle categorie femminili Emilia Musci ottiene un ottimo 8° posto in classifica.

Il prossimo appuntamento per gli atleti e le atlete della Scuola di Ciclismo “G. Cavallaro” sarà domenica 26 dicembre a Lecce, per una gara del campionato regionale».