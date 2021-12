Il Bisceglie Rugby torna a giocare in casa

Periodo impegnativo per le Bees del Bisceglie Rugby che, a distanza di sette giorni dalla sconfitta a Roma contro l’All Reds, si apprestano ad affrontare il Rugby Capitolina, attuale regina del raggruppamento.

Nonostante l’alto coefficiente di difficoltà, le ragazze capitanate da Annamaria Giangregorio cercheranno di migliorare la performance dell’andata, che le ha viste uscire dal campo sconfitte con il risultato di 51-0. Una buona prestazione potrebbe comunque rilanciare le api in vista dei due match contro il Frascati Union, fanalino di coda del girone. La classifica al momento non sorride alle pugliesi, il Bisceglie infatti è penultimo, ma gli ampi margini di crescita messi in mostra dalla compagine guidata da coach Hedley, garantiscono tranquillità ed ottimismo alla società presieduta da Antonio Pedone.

La partita si disputerà domenica 19 presso lo stadio “Gustavo Ventura” a Bisceglie, avrà inizio alle 14:30. L’ingresso sarà garantito in maniera gratuita. Un’occasione da non perdere per vivere le emozioni che questo sport può trasmettere, sia in campo che sugli spalti.