Bees Rugby Bisceglie, la prima in casa in serie A è un successo​​ Copyright: n.c.

Emozioni infinite in una giornata già di per sé storica, le ragazze guidate da coach Hedley hanno portato a casa l’intera posta in palio al termine di una partita apparentemente mai in discussione. Risultato finale che va stretto alle padrone di casa, viste le numerose azioni da meta create ma non finalizzate. La meta gialloblù porta la firma di Concetta Generoso con il capitano Annamaria Giangregorio che si è incaricata della successiva trasformazione, regalando così due ulteriori punti alle sue compagne di squadra.

Non è mancato l’entusiasmo ed il caloroso sostegno da parte dei circa 250 appassionati e curiosi del rugby presenti sulla tribuna del Ventura. Nel finale, spazio ad un importante messaggio contro la violenza sulle donne con le due squadre che, unite, hanno esibito uno striscione con la seguente frase “Gli unici lividi quelli post partita” accompagnato dagli applausi scroscianti del pubblico. Ora le bees occupano il terzo posto in classifica a due punti dal Torre Del Greco, secondo in classifica ma con una partita in più rispetto a quelle giocate dalle pugliesi. Bilancio finale quindi più che positivo per la società presieduta da Antonio Pedone, che finalmente è riuscita a dar seguito all’importante percorso intrapreso in questa città, raggiungendo un obbiettivo fondamentale per la storia di questo club: dimostrare dal vivo ed in maniera tangibile, i valori e la passione che caratterizzano questo sport.

Articolo a cura dell'ufficio stampa del Bees Rugby Bisceglie