Bisceglie Rugby, tutto pronto per lo storico esordio casalingo

È arrivato il momento dell’esordio a Bisceglie per le Bees. Domenica 28 novembre infatti, a partire dalle ore 14:30, le ragazze guidate da Sean Hedley affronteranno al “G. Ventura” l’All Reds Rugby Roma in una giornata storica per il movimento rugbistico pugliese e per tutto il panorama sportivo regionale.

Il Bisceglie proverà a conquistare la seconda vittoria in campionato affrontando l’ostica formazione romana. Le avversarie occupano la terza piazza del girone 4 a cinque punti, uno in più delle gialloblù, ferme a quattro punti ma con una partita in meno. Per le ragazze pugliesi sarà importante non farsi trascinare dalle emozioni che possono caratterizzare una giornata così intensa, alla quale parteciperanno sicuramente curiosi ed appassionati di questo sport. L’ingresso allo stadio sarà garantito in maniera gratuita, la cittadinanza è invitata a conoscere i profondi valori che caratterizzano uno sport nobile come il rugby.