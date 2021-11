A Roma arriva il primo stop per le Bees di Bisceglie

Le ragazze del Bisceglie Rugby, nel match andato in scena domenica 7 novembre a Roma contro il Rugby Capitolina, non sono riuscite a dar seguito al risultato positivo ottenuto all’esordio, complice anche l’alto tasso tecnico della squadra avversaria, capolista imbattuta fino ad oggi. Nulla da rimproverare per le giocatrici guidate da coach Hedley che hanno cercato di contenere il più possibile gli attacchi avversari, riuscendo in diverse occasioni anche ad opporsi con azioni difensive ben organizzate. La partita è terminata con il risultato di 51-0 ma, nonostante il risultato, la compagine pugliese torna a casa con la consapevolezza di aver preso parte ad un’esperienza altamente formativa che in nessun modo potrà intralciare l’importante percorso di crescita intrapreso da questa squadra.

La formazione: Passaquindici, Chiarappa, Perfetti, Pedone, D’Addato, Capozzi, Germinario, Paradiso, Giangregorio, Generoso, Di Bitetto, Miller, Ramos Borges, Pasquale, Vasienti. A disposizione: F. Russo, Muggeo, De Luisi, Di Bisceglie, Turtur, Gabrieli, Barduro, G. Russo. Allenatore: Sean Patrick Hedley

Articolo a cura dell'ufficio stampa del Bisceglie Rugby