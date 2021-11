Tutto pronto in casa gialloblù per il secondo match di campionato del Bisceglie Rugby. Le ragazze agli ordini di mister Hedley hanno dovuto aspettare più del previsto per tornare in campo dopo la splendida vittoria contro il Torre del Greco a causa dello spostamento del match contro le All Reds Roma e del ritiro delle Belve Neroverdi.

Il match in programma per domenica 7 novembre rappresenta l’insidia maggiore per la formazione pugliese vista la caratura e l’esperienza delle avversarie, attualmente al comando con due vittorie su altrettante partite. Allo stesso tempo, le ragazze capitanate da Annamaria Giangregorio sono determinate a dar seguito all’importante prestazione sfoggiata nel match d’esordio, affrontando le avversarie con l’entusiasmo e la voglia di continuare al meglio il percorso di crescita intrapreso. La partita si disputerà sul campo Unione Rugby Capitolina e prenderà il via alle 14:30.