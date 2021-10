E’ tutto pronto in casa Bisceglie Rugby per lo storico debutto in serie A

Sono passati quattro anni e cinque mesi dalla nascita del Bisceglie Rugby, adesso la famiglia “Bees” si appresta al grande esordio. Si tratta del primo club pugliese nella storia a prender parte al massimo campionato di rugby: la formazione biscegliese era già iscritta alla stagione 2019/2020, ma l’annullamento del campionato a causa dell’emergenza pandemica ha rimandato di un anno il battesimo nella massima serie nazionale.

Domenica 17 ottobre arriverà, quindi, l’esordio in serie A dell’Asd Bisceglie Rugby, inserita nel girone 4 e pronta ad affrontare l’Amatori Rugby Torre del Greco nella prima giornata di campionato. La società presieduta da Antonio Pedone ha lavorato intensamente per non farsi trovare impreparata al primo storico appuntamento e ha potuto già mettere in pratica alcune delle idee di coach Hedley nei test-match disputati in estate, tra i quali proprio la sfida con la formazione campana, primo avversario della compagine pugliese, vinta dalle Bees con il risultato di 10-5. Dopo quattro mesi Bisceglie e Torre del Greco tornano ad incrociarsi, questa volta in un impegno ufficiale. Le ragazze capitanate da Annamaria Giangregorio dovranno mettere in mostra gli importanti progressi riscontrati in allenamento, cercando di non cedere alle emozioni e alle tensioni che si celano dietro un match di tale importanza. La partita si disputerà presso lo stadio comunale di Boscotrecase (NA), con fischio d’inizio alle ore 15:30.