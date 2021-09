Traversata a nuoto da Velden a Klagenfurt (Austria) di 17 km nel lago Worthersee completata con successo da Daniel Douglas Di Pierro. E' l'ennesima prova internazionale superata dal nuotatore biscegliese.

«L'ho completata in 5 ore e 58 minuti», racconta lo stesso Di Pierro.

«Le condizioni del lago non sono state favoravoli - prosegue - e per tutta la traversata c'è stata una corrente continua completamente contraria, che ha reso la mia nuotata più lenta, mettendoci molto di più di quanto preventivato. Ma questo fa parte delle acque libere qualcunque esse siano. Invece per quanto riguarda il moto ondoso era totalmente assente: il lago era una tavola con la temperatura dell'acqua che si attestava sui 21/22 gradi, mentre la temperatura esterna ad inizio gara era 15 gradi, poi man mano aumentata. Non trattandosi di traversata in solitaria ma di gara, il mio "piazzamento" è stato: primo posto di categoria e secondo posto assoluto nella categoria "nuotatori senza muta"».

Finita una avventura, nessuna sosta, ma già la testa punta un nuovo obiettivo: «La prossima sfida sarà la Circumnavigazione a nuoto dell'isola di Manhattan. Obiettivo da raggiungere nel 2022».