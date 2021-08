​Elena Di Liddo chiude al sesto posto con la staffetta 4X100 mista femminile le sue Olimpiadi

Sarà ricordata come l'ultima gara olimpica di Federica Pellegrini, ma anche per lo splendido futuro della biscegliese Elena Di Liddo che si proietta fra le grandi del nuoto italiano.

L'avventura olimpica del nuoto femminile si chiude con il sesto posto della 4x100 mista: un risultato che non porta medaglie, ma che dà la sensazione che il nuoto femminile italiano non finirà con il ritiro della Pellegrini.

A lei l'ultima frazione a stile libero che chiude in 53"81 toccando per il 3'56"68 dopo la frazione a dorso di Margherita Panziera (1'00"03), quella a rana di Martina Carraro (1'05"88), a farfalla di Elena Di Liddo (56"96).

L’Italia perde subito il contatto con le migliori: la Panziera non ha nelle braccia la spinta necessaria per restare in scia alle avversarie, la Carraro prova a recuperare ma è veramente dura. Quarte al primo passaggio della rana ma la Svezia e la Cina non mollano. Gli Usa si piazzano davanti a tutti con l’Australia e Canada ad inseguire. L’Italia perde ancora terreno e naviga tra il sesto e il settimo posto. Ultima Frazione della Pellegrini: intanto davanti è un testa a testa Australia Usa ma ce la fa, i canguri piazzano anche il record olimpico.