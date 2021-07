Per soli 33 centesimi di secondo Elena Di Liddo non arriva alla medaglia olimpica

La medaglia olimpica è stata solo sfiorata dalla biscegliese Elena Di Liddo al termie di una finale che comunque ha portato gli azzurri a superare il record italiano di specialità.

Nella finale della 4 per 100 mista Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini si fermano a 33 centesimi dal podio con il nuovo primato italiano di 3.39.28.

Il veneto chiude un prima frazione con il PB di 52.23 che non può essere a sua volta omologato come record italiano e dà il cambio a un Martinenghi da sub 58 (57.73).

Dopo il passaggio di Di Liddo, Federica Pellegrini non resiste al ritorno di Emma McKeon nonostante una frazione lanciata di 52.70.

WR per la Gran Bretagna e fuori dal podio gli USA che pagano la scelta suicida di schierare Caeleb Dressel a stile libero lasciando la frazione a farfalla a Torri Haske.

1 GBR – Gran Bretagna 3:37.58 WR, OR

2 CHN – Cina 3:38.86

3 AUS – Australia 3:38.95 1.37

4 ITA – Italia 3:39.28