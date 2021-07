Il sogno olimpico di Elena Di Liddo continua: entra nella semifinale

Il sogno olimpico di Elena Di Liddo continua.

Con il quarto tempo nel debutto in batteria, la campionessa biscegliese ha conquistato un posto nella semifinale dei 100 farfalla donne. Queste le qualificate: Zhang, McKeown, Sjoestroem, Huske, MacNeil, Hansson, Shkurdai, Wattel, Di Liddo, Curzan, Savard, Bianchi, Ntountounaki, Surkova, Chimrova, Throssel

Ottima prova delle due italiane in gara (l'altra è la Bianchi) che stabiliscono il personale stagionale in una gara di livello straordinario con Huske che tocca a metà sotto il record del mondo e poi si fa recuperare da Sjoestrem che vince in 56″18, 56″29 per la statunitense Huske, 56″99 per la bielorussa Shkurdai e poi 57″41 per Di Liddo, quarta e 57″70 per Bianchi quinta.

Nella notte italiana la semifinale.