Un brivido da Tokyo a Bisceglie: oggi il debutto di Elena Di Liddo alle Olimpiadi

Dopo l'inaugurazione di ieri, cominciano le gare delle Olimpiadi di Tokyo. E oggi si registra l'attesissimo ed emozionante debutto della nuotatrice biscegliese Elena Di Liddo.

Alle 12.23 di sabato 24 luglio, infatti, Elena Di Liddo scenderà in vasca per le batterie dei 100 metri farfalla. Un brivido che attraverserà i continenti per arrivare sino a Bisceglie, dove i suoi concittadini saranno incollati a tv e smartphon per seguire il suo straordinario debutto.