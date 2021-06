La palla ovale si tinge sempre più di rosa. Il merito è di dirigenti caparbi e coraggiosi come il capursese Massimiliano Centrone. Presidente del Bears Rugby Capurso e neo eletto consigliere Fir Puglia con in testa il presidente Gaetano Nigri, l’ambizioso uomo di sport barese centra un altro importante obiettivo.

“È da qualche anno – il commento di Centrone sulla sua pagina social – che come obiettivo volevo veder giocare le mie atlete un rugby di livello superiore. Un rugby a quindici, di caratura nazionale. Ma da soli non si va da nessuna parte. Per fortuna – continua – non sono stato l’unico a pensarlo e così un anno fa insieme ad altre tre squadre abbiamo deciso di fare unione. E, si sa, l’unione fa la forza, la differenza, la storia”.

Compattate le risorse, arriva l’iscrizione per la prima volta in Puglia di una squadra femminile pugliese al massimo campionato nazionale: “Il Bisceglie Rugby targato Bees – si legge ancora – oggi è anche la mia squadra. I Bears Rugby Capurso restano sempre in cima ai miei pensieri, faremo sviluppo giovanile e continueremo a giocare la coppa Italia. Ma con la possibilità di far crescere chi ha le capacità, la voglia e la tenacia per aspirare a giocare la serie A”.

Obiettivo raggiunto domenica scorsa quando il Bisceglie Rugby è stato impegnato in un triangolare in Lombardia contro il Cus Milano e il Monza Rugby: “Al di là del risultato numerico delle mete, il gioco delle nostre atlete è stato di livello. Delle 24 atlete presenti in campo ben 10 sono Biscegliesi, 8 Capursesi, 3 Gioiesi, 3 Bitontine. Gli sforzi degli allenamenti anche in pandemia hanno iniziato a mostrare i loro frutti. Per questo mi sento in dovere di ringraziare in primis Antonio Pedone , il Bisceglie Rugby, il Rugby Club Granata, l’ Amatori Rugby Bitonto, per avermi dato la possibilità di essere un orgoglioso direttore sportivo e di essere una delle mani che insieme a loro traccia i segni indelebili di questa grande storia di sport”.