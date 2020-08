Rocco Prete prima di tutto un amico

"Rocco Prete, l'amico di sempre che ha contribuito a costruire con NOI questa splendida realtà"!

Le parole dell'Onorevole Luigi D'Eramo (segretario regionale Lega Puglia), pronunciate dal palco alla presenza di Matteo Salvini e di una gremita piazza, non lasciano dubbi sulla fraterna e storica amicizia tra Prete e lo stesso Salvini!

Salvini in più di una occasione inoltre ha ribadito "in lista con NOI chi ci ha sostenuto fin dalla prima ora quando la Lega al Sud era al 2%"!!

Un giusto riconoscimento per Prete che sicuramente non può essere annoverato tra i candidati che salgono sul carro del vincitore all'ultimo momento!

La storia parla per lui: già candidato al fianco di Salvini nel 2015 nell'allora NOI con Salvini raggiungense un lusinghiero risultato personale che lo vide arrivare primo tra i contendenti in lista e che portò Bisceglie ad avere una delle percentuali più alte per la Lega in terra di Puglia!

La “Nostra Terra” merita di essere rappresentata in Regione da persone “corrette e coerenti” e non di certo da gente che cambia partito o casacca politica ad ogni competizione elettorale spostandosi il più delle volte da sinistra a destra e viceversa!!

#moltodipendedaNOI