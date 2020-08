Con Matteo per riportare il buon governo in Puglia

È sempre un'emozione per me incontrare e ritrovare l'amico Matteo prima che il segretario Salvini. Come è stato giustamente ricordato in fase di presentazione dal segretario regionale della Lega Luigi D'Eramo, ho partecipato alla costruzione del partito in Puglia in questi ultimi anni, giorno per giorno, tassello per tassello, con pazienza e tenacia.

L'affetto della splendida piazza di Trani e le parole del nostro leader mi hanno trasmesso la carica giusta per affrontare questo mese di serrata campagna elettorale. L'obiettivo è battere una sinistra incapace di amministrare e divisa su tutto per portare in Puglia una cultura di governo, un'idea di futuro, l'attenzione verso le realtà produttive, un'azione concreta tesa a valorizzare i giovani del territorio e favorirne il rientro, l'unico tipo di immigrazione per cui mi batterò sempre, a testa alta.

#moltodipendedaNOI