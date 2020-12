«​Giù le mani dagli immobili destinati ai cittadini​. Siete stati “sgamati” dai biscegliesi​»

«Angarano, Rockfeller Naglieri & C., giù le mani dagli immobili comunali. Consegnateli, piuttosto, ai cittadini in graduatoria (le nuove case comunali in zona ospedale sono inspiegabilmente abbandonate e vuote)».

E' quanto scrive il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Angarano, in perfetto clima natalizio - prosegue -, mi dà oggi, con il suo stile, i suoi auguri di pace natalizia: attraverso il suo “pupazzo” Rockfeller-Naglieri, mi rivolge il suo solito attacco personale e si arrampica sugli specchi pubblicando un piano del 2012 (si avete capito bene), di quasi 10 anni fa, per giustificarsi dei saldi immobiliari dei beni comunali che hanno messo in atto quest’ anno. Colti con le mani nella “marmellata” della svendita in piena crisi covid (con i prezzi degli immobili ai minimi storici), mi rivolge i suoi auguri con il suo solito attacco personale. Dimentica Angarano (quando parla per bocca di Rockfeller), che il piano 2012 vedeva una coalizione con assessore al centro storico l’attuale Vice-sindaco Angelo Consiglio e che i beni della Stu e del Centro storico non furono venduti (l’amministrazione di centro-destra cadde proprio qualche mese dopo, forse anche per questo). Angarano e Rockfeller eseguano i miei indirizzi dell’ultimo decennio e non vendano i gioielli di famiglia della città per pagare i loro sperperi clientelari e di vari interessi di bottega.

Attaccare sul piano personale Il sottoscritto, per distrarre l’attenzione dalle manovre affaristiche di chi si agita dietro ad Angarano e Rockfeller, è uno schema che non funziona più. Siete stati “sgamati” dai biscegliesi. Incapaci e disonesti politicamente! Giù le mani dagli immobili che appartengono ai cittadini. Ce ne sono tanti senza casa: consegnateli a loro, a quei cittadini senza casa legittimamente in graduatoria».