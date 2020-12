«Dalla Svolta alla Svendita il passo è breve: dissesto o speculazione?»

«Al Comune di Bisceglie saldi immobiliari di fine stagione: dissesto o grande speculazione immobiliare?».

E’ la domanda posta dal Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina che in una nota afferma: «La giunta Angarano decide di vendersi i gioielli di famiglia prima di andar via. Saranno venduti (per coprire i debiti del bilancio “gonfiato” o per speculazione?) i locali e gli appartamenti più pregiati di proprietà comunale.

Il locale in piazza Vittorio Emanuele (oggi concesso in locazione all’Anfi), il locale di via Monte San Michele (oggi locato all’Unitre) e tanti appartamenti di pregio del centro storico che verranno, in piena crisi Covid, svenduti a prezzi stracciati ai soliti noti.

Si vendono gli immobili in questo momento di crisi del mercato? Angarano venderebbe gli immobili di propria proprietà in un momento in cui il mercato ha prezzi bassissimi? Operazione inevitabile per evitare il dissesto o la più grande operazione speculativa immobiliare che si ricordi a Bisceglie?

Noi non facevamo mutui come Angarano, ma compravamo immobili come l’area della stazione ferroviaria e i locali in via la Marina di fronte al monumento o come le quote della società Approdi. Bisceglie era ricca e in contanti comprava. Oggi Angarano svende. Un’eredità che sta dilapidando e distruggendo con risorse che spariscono nel pozzo senza fondo del bilancio comunale»