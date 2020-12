Bilancio 2021 in Consiglio Regionale, La Notte: “Sguardo al futuro e attenzione alle fragilità»

Dopo l’approvazione in Giunta, la Legge di Bilancio 2021 della Regione Puglia è pronta per essere discussa nella riunione del Consiglio Regionale del 21 e 22 dicembre prossimi.



“Quello approvato ieri in Giunta Regionale è uno schema di bilancio che guarda soprattutto alle classi più fragili, alle fasce maggiormente colpite da questa emergenza sanitaria trasformatasi in crisi sociale ed economica”, afferma il consigliere regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte. “Il bilancio che discuteremo nel prossimo Consiglio Regionale guarda ad un futuro che ci auguriamo possa essere più roseo nel corso del 2021 e che mira a sostenere la fiducia e la voglia di futuro dei pugliesi, attraverso le risorse sufficienti a coprire tutti i servizi sociali e il cofinanziamento di fondi europei, che moltiplica il valore degli investimenti che creano lavoro e sviluppo economico”.

Con riferimento alla spesa sanitaria e socio assistenziale, oltre ai 35 milioni di euro di risorse proprie con cui la Regione Puglia integra la risorse trasferite dal Fondo sanitario nazionale, sono molti gli stanziamenti indirizzati alle disabilità e alle persone in condizioni di fragilità: 15 milioni di euro per il Fondo globale socio-assistenziale con cui la Regione Puglia finanzia i Piani sociali di zona e ulteriori 15 milioni destinati ad azioni per la non autosufficienza e le nuove povertà.

Resta forte il sostegno per l’accesso pieno al sistema dell’istruzione, con 9 milioni di euro stanziati per il diritto allo studio e 7 milioni di euro per borse di studio universitarie. Per favorire l’integrazione scolastica dei bambini disabili sono stanziati 10 milioni di euro, con i quali potranno attivarsi servizi di assistenza specialistica. Per finanziare i buoni servizio alle famiglie con minori, in modo da garantire pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sono stanziati 3 milioni di euro. Sulla fiscalità, per cui la Puglia si conferma tra le Regioni italiane con la pressione più bassa, anche per il 2021 sono confermate le detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per le famiglie numerose, con agevolazioni superiori in presenza di persone con disabilità.

Arriva invece a 21 milioni di euro lo stanziamento previsto per la Protezione Civile regionale per contrastare la pandemia da COVID-19: 7 milioni di euro in più rispetto allo stanziamento 2020. Per il trasporto pubblico locale, settore che si è dimostrato fondamentale in questi mesi, sono previsti stanziamenti a carico del bilancio autonomo per circa 140 milioni di euro, superiori di circa 6 milioni rispetto agli stanziamenti dell'anno precedente. Sono risorse che si aggiungono ai circa 390 milioni di euro trasferiti dallo Stato centrale.