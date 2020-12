«​Un’amministrazione non può ridursi agli interessi di sindaco e qualche referente politico​»

«Perché sono state cancellate da Angarano & C., di fatto, le consulte introdotte dalla mia amministrazione? Si cominci dalla questione ambientale. Senza vena polemica, penso sia urgente un momento di confronto sui temi ambientali e sulla salute, con il coinvolgimento delle forze politiche, ma soprattutto dei cittadini e delle associazioni cittadine (le consulte sono state di fatto cancellate dall’amministrazione ”reazionaria” Angarano)».

E' quanto si legge nella nota a firma di Francesco Spina, già Sindaco di Bisceglie ed ora consigliere di opposizione.

«Lo scempio urbanistico, lo sperpero di risorse pubbliche (peraltro lasciate dall’amministrazione precedente) nei lavori farsa per il ripascimento dei ciottoli, il disordine nella gestione dell’igiene urbana (ancora oggi non sono ufficiali i dati della differenziata e dei costi complessivi del servizio - PEF), l’eliminazione radicale (con il taglio) degli alberi e l’abbandono del verde cittadino (che non può essere compensato dalle palme regalate e messe a dimora tutte insieme in un’unica zona periferica, peraltro destinate anche loro all’ abbandono) - prosegue Spina - rendono indispensabile la presa d’atto da parte dell’amministrazione comunale di un’emergenza ambientale, che è soprattutto emergenza per la salute nostra e delle future generazioni. La Svolta decida di svoltare dai propri programmi e scellerati interessi di coalizione prima che sia troppo tardi. E, soprattutto si apra al confronto con i cittadini e con tutte le forze sociali e politiche della citta. Un’amministrazione comunale non può ridursi alla esclusiva attenzione per gli interessi di sindaco e qualche referente politico»