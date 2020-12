Emendamento Forza Italia a dl ristori, sen. Damiani: "Altri 110 milioni per le attività più colpite"

Approvato nella serata di ieri, 11 dicembre, in Commissione Bilancio al Senato un emendamento del gruppo di Forza Italia ai DL Ristori, sottoscritto anche dal senatore Dario Damiani, che aggiunge altri 110 milioni di euro agli indennizzi per le attività produttive più colpite dall'emergenza economica. Sulla base della ripartizione regionale, alla Puglia spetterebbero fra gli 8 e i 10 milioni di euro. Nello specifico, 20 dei 110 milioni sono riservati ai ristori per le attività ubicate in territori, province o comuni, in cui le ordinanze regionali hanno introdotto norme più restrittive rispetto a quelle governative nazionali: è il caso, quindi, dei 20 comuni fra Bat, Foggia e area murgiana classificati dalle Regione Puglia in zona arancione in un contesto generale di zona gialla.

"Un modo concreto per andare incontro a tutte le attività che hanno subito danni ingenti in questo anno terribile e tentare anche di rimediare a scelte che le hanno ulteriormente penalizzate, a macchia di leopardo sui territori creando ingiuste discriminazioni. I comparti economici più colpiti meritano un adeguato sostegno per poter affrontare questo drammatico periodo" evidenzia il senatore Damiani. Lunedì 14 dicembre i dl ristori arrivano in Aula per l'approvazione, poi toccherà alla Conferenza Stato-Regioni ripartire i fondi e farli arrivare quanto prima ai destinatari. "La Regione Puglia quindi si affretti a predisporre tutti gli atti necessari ad erogare queste risorse aggiuntive ai beneficiari, ottenute grazie all'impegno parlamentare di Forza Italia, sempre vicina a chi lavora. I ristori devono essere tempestivi, non sono più tollerabili annunci a cui poi non seguono a stretto giro provvedimenti concreti", conclude il senatore Dario Damiani.